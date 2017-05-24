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Як позбавити себе звички їсти на ніч: 6 корисних порад

20:57, 23 травня 1377 Читать новость на русском
Здорова їжа
Здорова їжа / www.pexels.com

Незабаром літо, а отже варто навчитись відмовляти собі у їжі на ніч.

Для того, щоб правильно переналаштувати свій організм на правильний і корисний графік прийому їжі, є 6 способів, які вам у цьому допоможуть.

1. Оточіть себе здоровою їжею

Замість смачного та калорійного шоколаду краще ввечері купіть побільше різних овочів. Переконуйте себе у тому, що вони справді є корисними, яскравими та ціни на них знижуться з кожним днем – літо ж "на носі".

2. Стежте за тим, скільки води ви п'єте

Найпоширенішою причиною бажання з'їсти щось солодке – це результат зневоднення. Тому, коли вам хочеться з'їсти кекс з чаєм, просто випийте склянку води. Швидше за все, від кексу ви відмовитесь відразу ж після цього нехитрого трюку.

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3. Не фокусуйте увагу на їжі

Коли ви в черговий раз ввечері буде хотіти шоколадку, запитай себе, що вам дасть цей перекус. Тренеруйте самодиспипліну і спробуйте сфокусувати вашу увагу на чомусь іншому.

4. Протягом дня споживайте лише "здорову" їжу

І бажано 4-5 разів на день. Ніяких пельменів і піци – починайте ранок з каші або омлету, в обід їжте овочі і м'ясо, на полудень – фрукти, на вечерю – сир, або знову овочі і м'ясо.

5. Їжте більш повільно та усвідомлено

Їжа – це лише "паливо" для організму і не потрібно робити з нього культ. Коли вам набридла куряча грудка або ви не можете дивитися на овочевий салат, просто жуйте і ковтайте, усвідомлюючи, що так ви даєте організму необхідні вуглеводи, білки і клітковину, а ще наближаєте фігуру до свого ідеалу.

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6. Готуйте перекус заздалегідь

Це одна з найкращих звичок, яка тільки може бути. Якщо ви звикли в 10 вечора дивитися серіал, і вам обов'язково потрібно чимось похрумтіти, красиво наріжте собі огірок і помідор. Хто сказав, що чіпси смачніші?

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Здорове життя Поради
Джерело: 24 канал
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