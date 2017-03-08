Як правильно заварювати чай: корисні підказки

При правильному заварюванні чаю розкриваються усі корисні властивості напою. Однак не кожен знає, як настоювати різні види чаю та просто заливають усе окропом.

У зеленому чаї дуже багато антиоксидантів. При заварюванні цього напою треба уважно слідкувати за температурою води. Вона повинна бути високою, але не занадто. Найоптимальніша температура для зеленого чаю – 90 градусів.

Чим довше запарювати цей чай, тим більше він збуджує організм. Тому перед сном не варто тримати його більше 4 хвилин, а вранці все ж краще запарювати довше.

Білий чай чудово допомагає імунній системі та запобігає старінню шкіри. Заварювати білий чай рекомендується 5-10 хвилин при температурі 80 градусів.

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Чорний чай підвищує тиск, а також позитивно впливає на травлення. До того ж, цей напій захищає від хвороб серця та системи кровообігу.

Чорний чай необхідно заливати окропом та настоювати 5-6 хвилин. Чим довше запарювати чай – тим він гіркіший.

Чай каркаде також радять заливати окропом та настоювати мінімум 3 хвилини. Він чудово захищає організм від вірусних інфекцій, адже в ньому міститься дуже багато вітаміну С. До того ж, до червоного чаю радять додавати трохи цукру.