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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Як приземляється лайнер у найнебезпечнішому аеропорті: з’явилось відео

11:13, сьогодні 996 Читать новость на русском
Boeing 737 приземлився з другої спроби
Boeing 737 приземлився з другої спроби / Кадр з відео

Літак Boeing 737 канадської авіакомпанії WestJet тільки з другої спроби приземлився в міжнародному аеропорту Принцеси Юліани.

Відео складного приземлення на острові Сен-Мартен в Карибському морі з’явилося на каналі ATCpilot в YouTube.

Boeing пролетів надзвичайно близько від пляжу з туристами, після чого пішов на друге коло. Через 45 хвилин літак знову пішов на посадку і вдало приземлився.

Як відомо, аеропорт Принцеси Юліани входить в число найнебезпечніших.

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Теги: авіація LifeStyle Подорожі
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