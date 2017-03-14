Як приземляється лайнер у найнебезпечнішому аеропорті: з’явилось відео

Літак Boeing 737 канадської авіакомпанії WestJet тільки з другої спроби приземлився в міжнародному аеропорту Принцеси Юліани.

Відео складного приземлення на острові Сен-Мартен в Карибському морі з’явилося на каналі ATCpilot в YouTube.

Boeing пролетів надзвичайно близько від пляжу з туристами, після чого пішов на друге коло. Через 45 хвилин літак знову пішов на посадку і вдало приземлився.

Як відомо, аеропорт Принцеси Юліани входить в число найнебезпечніших.

Читайте також: Як виглядає океан під час шторму: опубліковане вражаюче відео