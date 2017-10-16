Як продукти здатні замінити секс: ви будете здивовані

Гормони, які виділяються під час заняття сексом, дуже цінні для нашого організму. Його відсутність може призводити іноді до небажаних наслідків. Але, як стверджують дієтологи, секс можна замінити на звичайні продукти, які з легкістю можна купити в будь-якому магазині.

Під час статевого акту активно виробляються дофамін (гормон, який приносить задоволення) і серотонін (гормон настрою). Після закінчення акту в кров викидаються гормони щастя – ендорфіни. Це й дозволяє назвати секс справжнім "антидепресантом".

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Тому відсутність статевого життя часто має свої наслідки – у вигляді хвороб, передчасного старіння організму і постійної апатії.

На думку дієтологів, певне меню може запустити в організмі процеси, які максимально схожі на ті, що виникають під час сексуального контакту. Інгредієнти сексуального раціону: банани, молоко, інжир, жирна риба, шоколад.

Звичайно ж, така дієта не замінить секс, але це харчування в змозі поліпшити самопочуття і настрій!