01:57
31 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Помста Ярослава Мудрого. Матриця Путіна
Вєсті Кремля
22:08, 30 травня
Вєсті.UA. Спасти рядового Насірова. Розстріл поліцейських за аварію
Вєсті.UA
21:42, 30 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Випуск новин за 22:00: Інспекція доріг на вертольоті. Заборона для Насірова
Випуск новин
22:46, 30 травня
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як продуктивно працювати вночі: корисні поради

00:43, сьогодні 145 Читать новость на русском
Поради для роботи в нічний час
Поради для роботи в нічний час / wmj

Робота вночі порушує біологічний ритм життя людини. Однак, якщо ви змушені працювати в цей період – кілька порад допоможуть зберігати продуктивність аж до ранку.

При необхідності нічної роботи, потрібно організувати свій режим так, щоб на організмі людини це відбивалося якомога менше, пише Garmoniazhizni.

Не нехтуйте денним відпочинком

Щоб повноцінно працювати вночі – виспіться вдень, щоб ваш організм відпочив. Також після нічної зміни потурбуйтеся, щоб у вас залишився час на сон. Не плануйте важливих справ на ранок.

Читайте також: Як повернути здоровий та міцний сон: 5 порад, які дійсно працюють

Не зловживайте жирною їжею та фаст-фудом

У нічний час всі процеси життєдіяльності організму сповільнюються, якщо вас починає мучити почуття голоду, надайте перевагу легким перекусам. Відмовтеся від піци чи будь-якого іншого фаст-фуду. Інакше це негативно позначиться на продуктивності роботі, а згодом – заснути буде тяжче.

Не захоплюйтесь кавою

Кава та енергетичні напої мають шкідливий вплив, як на серце, так і на нирки і сечостатеву систему. Краще більше пийте звичайної води.

При настанні сонливості, виконайте кілька фізичних вправ. Щоб відчути прилив сил і бадьорості, заваріть зелений чай.

Не працюйте в темряві

Очі швидше втомлюються, якщо світло йде тільки від включеного екрану монітора. Тому обов'язково включіть світло біля свого робочого столу.

Перерви

Як і при денній роботі, робіть перерви хоча б раз на годину. Пройдіться, розімніть тіло, випийте води, подихайте свіжим повітрям.

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 30 травня: конфуз Путіна, ратифікація асоціації, вбитий екс-директор
30 травня, 22:19 Головні новини 30 травня: конфуз Путіна, ратифікація асоціації, вбитий екс-директор "Укрспирту"
1551
Украв историю, Путин пытается обосновать убийства украинцев на Донбасе?
30 травня, 22:02 Украв историю, Путин пытается обосновать убийства украинцев на Донбасе?
Блог Соцмережі 7674
Призов офіцерів запасу: що потрібно знати
30 травня, 21:10 Призов офіцерів запасу: що потрібно знати
10416
Клан генпрокурорів: як ГПУ стає прибутковим бізнесом
30 травня, 21:00 Клан генпрокурорів: як ГПУ стає прибутковим бізнесом
Сергій Лещенко 645
Як здійснити навколосвітню подорож: особистий досвід українського мандрівника
30 травня, 20:02 Як здійснити навколосвітню подорож: особистий досвід українського мандрівника
Олена Булан 572
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук