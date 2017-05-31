Як продуктивно працювати вночі: корисні поради

Робота вночі порушує біологічний ритм життя людини. Однак, якщо ви змушені працювати в цей період – кілька порад допоможуть зберігати продуктивність аж до ранку.

При необхідності нічної роботи, потрібно організувати свій режим так, щоб на організмі людини це відбивалося якомога менше, пише Garmoniazhizni.

Не нехтуйте денним відпочинком

Щоб повноцінно працювати вночі – виспіться вдень, щоб ваш організм відпочив. Також після нічної зміни потурбуйтеся, щоб у вас залишився час на сон. Не плануйте важливих справ на ранок.

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Не зловживайте жирною їжею та фаст-фудом

У нічний час всі процеси життєдіяльності організму сповільнюються, якщо вас починає мучити почуття голоду, надайте перевагу легким перекусам. Відмовтеся від піци чи будь-якого іншого фаст-фуду. Інакше це негативно позначиться на продуктивності роботі, а згодом – заснути буде тяжче.

Не захоплюйтесь кавою

Кава та енергетичні напої мають шкідливий вплив, як на серце, так і на нирки і сечостатеву систему. Краще більше пийте звичайної води.

При настанні сонливості, виконайте кілька фізичних вправ. Щоб відчути прилив сил і бадьорості, заваріть зелений чай.

Не працюйте в темряві

Очі швидше втомлюються, якщо світло йде тільки від включеного екрану монітора. Тому обов'язково включіть світло біля свого робочого столу.

Перерви

Як і при денній роботі, робіть перерви хоча б раз на годину. Пройдіться, розімніть тіло, випийте води, подихайте свіжим повітрям.