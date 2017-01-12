Як Росію можуть позбавити проведення Чемпіонату світу з футболу

Проведення Чемпіонату світу з футболу у Росії у 2018 році досі під питанням.

Колишній керівник Міжнародного антидопінгового агентства (WADA) та член МОК Річард Паунд переконаний, що існує спосіб позбавити Росію права проведення Мундіалю.

Не можна виключати, що деякі країни просто можуть відмовитися від участі у Чемпіонаті в Росії через допінгові скандали. І це буде початком можливості позбавлення Росії права проведення,

– заявив Річард Паунд.

Причиною для такої заяви стали заклики 19 країни відсторонити російських спортсменів від участі у всіх міжнародних змаганнях. А також в забрати всі заплановані для проведення на її території змагання.

Нагадаємо, Росію хочуть відсторонити від Олімпіади-2018.