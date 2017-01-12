  • укр
  • рус
20:21
12 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Синдром Жириновського. Комедіант Захарова міняє професію
Вєсті Кремля
21:18, 11 січня
Вєсті.UA. Ковбасний ректор. Продам церкву в Криму – дорого
Вєсті.UA
20:11, сьогодні
Розслідування: як НБУ продав колекторам кредитів на величезну суму
ЦРУ
22:02, 10 січня
Випуск новин за 19:00: Що насправді сталося у Лук’янівському СІЗО. Смерть від морозу
Випуск новин
20:07, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Спорт
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Як Росію можуть позбавити проведення Чемпіонату світу з футболу

18:59, сьогодні 1851 Читать новость на русском
Поки що місце проведення Мундіалю-2018 – Росія
Поки що місце проведення Мундіалю-2018 – Росія

Проведення Чемпіонату світу з футболу у Росії у 2018 році досі під питанням.

Колишній керівник Міжнародного антидопінгового агентства (WADA) та член МОК Річард Паунд переконаний, що існує спосіб позбавити Росію права проведення Мундіалю.

Не можна виключати, що деякі країни просто можуть відмовитися від участі у Чемпіонаті в Росії через допінгові скандали. І це буде початком можливості позбавлення Росії права проведення,
заявив Річард Паунд.

Причиною для такої заяви стали заклики 19 країни відсторонити російських спортсменів від участі у всіх міжнародних змаганнях. А також в забрати всі заплановані для проведення на її території змагання.

Нагадаємо, Росію хочуть відсторонити від Олімпіади-2018.

Теги: Новини Росії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як змінились ціни на продукти після Нового року: цікаві дані
сьогодні, 18:05 Як змінились ціни на продукти після Нового року: цікаві дані
1770
Нові подробиці найпотужнішої перемоги 2016 року
сьогодні, 14:20 Нові подробиці найпотужнішої перемоги 2016 року
Євгенія Мазур
сьогодні, 18:00 "Дождь" не пройде, – реакція соцмереж на заборону телеканалу в Україні
2 1398
Чому панікує
сьогодні, 17:07 Чому панікує "Нафтогаз України"?
Юрій Корольчук 1813
сьогодні, 15:01 "Обменный курс" от Савченко – это предательство "неподтвержденных" пленных
Max Kolezznikov 3 2354
Усик став чемпіоном світу: як це було
 18 вересня 2016 , 02:07 1
Бійці АТО викрили контрабанду, яку кришувала СБУ: є поранений
 2 жовтня 2016 , 15:35 101
Так, я гей, але я багатий гей! – Кріштіану Роналду зробив несподіване зізнання
 21 листопада 2016 , 17:12 31
Страшна травма на Олімпіаді: хрускіт кістки було чутно в залі
 11 серпня 2016 , 14:23 35
Саакашвілі прокоментував слова Онищенка про Яценюка
 4 грудня 2016 , 21:28 9
Серед білого дня дівчата танцювали еротичний танець перед дітьми у центрі Львова (18+)
 24 серпня 2016 , 20:42 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук