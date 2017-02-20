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Як розміщення продуктів в холодильнику впливає на вашу вагу: цікаве дослідження

06:47, сьогодні 713 Читать новость на русском
Продукти в холодильнику
Продукти в холодильнику / sovetexpert.ru

Розміщення їжі в холодильнику впливає на раціон харчування людини.

Дослідники стверджують, що люди схильні вибирати ту їжу в холодильнику, на яку вони звернули увагу в перший момент, пише Cosmopolitan.

Вчені радять зберігати корисні продукти на верхній та середній полиці холодильника. Зокрема, там варто тримати овочі та фрукти. Ймовірність, що для перекусу ви оберете яблуко – значно виросте.

Шкідливу та жирну їжу дослідники радять зберігати в непрозорих контейнерах на бічних полицях холодильнику.

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Корисні ж продукти, навпаки, варто тримати у прозорих контейнерах або герметичних пакетах.

Згідно з дослідженням, люди, котрі дотримуються правил розміщення продуктів у холодильнику, менше страждають від зайвої ваги.

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове харчування
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