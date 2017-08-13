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Як швидко заснути навіть в спекотну погоду: дієві поради

00:17, сьогодні 423 Читать новость на русском
Як заснути в спеку (Ілюстрація)
Як заснути в спеку (Ілюстрація) / Getty Images

В спекотну погоду, коли навіть вночі температура не опускається нижче +20 градусів, дуже важко заснути та розслабитися.

Якщо ви не можете заснути або часто прокидаєтеся вночі, скористайтеся порадами від Lifehacker.

Не вживайте важку їжу перед сном

Те, що ми їмо ввечері, впливає на якість сну. Тому в особливо спекотні дні краще не переїдати і вибирати легку їжу, щоб організму не доводилося посилено перетравлювати з'їдене і виробляти додаткову енергію.

Лікарі наполягають, що під час спеки варто відмовитися від солодкого, м'яса та кави. Основу раціону повинні становити – овочі та фрукти, як сирі, так і термічно оброблені. Потрібно виключати усі білкові продукти. У випадку, коли спека нижче +30 – то допустимо вживати біле м’ясо та рибу.

Читайте також: Як пережити пекельну спеку: дієві поради

Щоб заснути у спеку легко та швидко, не їжте важку їжу протягом дня
Щоб заснути у спеку легко та швидко, не їжте важку їжу протягом дня

Охолодіть постільну білизну

Простирадло або підодіяльник злегка змочіть, вичавіть і ненадовго приберіть в морозилку. Тканина повинна бути прохолодною і трохи вологою, але не настільки, щоб намочити матрац. Таким чином ви охолодите своє ліжко.

Також можна "заморозити" піжаму абр рушник.

Читайте також: Які напої небезпечно вживати у спеку

Пийте холодні напої за годину до сну

Охолоджені напої з льодом допоможуть знизити центральну температуру тіла. Тільки не пийте алкоголь і напої з кофеїном – вони порушать сон. Вживати холодні напої варто не пізніше, аніж за годину до сну.

Холодні напої пийте за годину до сну
Холодні напої пийте за годину до сну

Спіть без одягу

Організму буде легше охолоджуватися, якщо ви не будуть спати у довгих штанях від піжами. Якщо не можете спати без всього, вибирайте речі з стовідсоткового бавовни. Ця тканина дозволяє шкірі дихати і відводить від неї вологу.

Теги: Здорове життя LifeStyle Здоров'я Спека в Україні
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