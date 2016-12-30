Як супермоделі знялися у відвертих відео для календаря Love Magazine (18+)

Британське видання Love Magazine продовжує публікувати відверті відеоролики з кращими моделями сучасності в рамках проекту "адвент-календар на 2017 рік".
Новими героїнями календаря стали такі популярні моделі, як Джіджі Хадід, Карлі Клосс, Кендалл Дженнер та інші зіркові красуні, які позували переважно в нижній білизні, пише НВ.
Відзначимо, що всього в рамках проекту Love Magazine представить 31 ролик – на кожен із днів грудня в якості відліку часу до Нового року 2017.
Жасмін Сандерс
Камі Морроне
Ельза Хоск
Ешлі Грехем
Кендалл Дженнер
Джіджі Хадід
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Карлі Клосс
Алексіс Рен
Хейлі Болдуін
Традиційно з початку грудня видання щодня публікує на своєму офіційному сайті відверті відео, зняті в процесі зйомок моделей для святкового календаря. Проект, у якому задіяні найсексуальніші і найбільш відомі жінки планети, які позують переважно в нижній білизні і купальниках, буде реалізовано вже в шостий раз.
Варто зазначити, що деякі з представлених раніше роликів настільки відверті, що не пройшли цензуру YouTube і були видалені з офіційного каналу видання на відеосервісі.
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