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Як супермоделі знялися у відвертих відео для календаря Love Magazine (18+)

04:59, сьогодні 249 Читать новость на русском
Джіджі Хадід
Джіджі Хадід

Британське видання Love Magazine продовжує публікувати відверті відеоролики з кращими моделями сучасності в рамках проекту "адвент-календар на 2017 рік".

Новими героїнями календаря стали такі популярні моделі, як Джіджі Хадід, Карлі Клосс, Кендалл Дженнер та інші зіркові красуні, які позували переважно в нижній білизні, пише НВ.

Відзначимо, що всього в рамках проекту Love Magazine представить 31 ролик – на кожен із днів грудня в якості відліку часу до Нового року 2017.

Жасмін Сандерс


Камі Морроне


Ельза Хоск


Ешлі Грехем


Кендалл Дженнер


Джіджі Хадід

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Карлі Клосс


Алексіс Рен


Хейлі Болдуін


Традиційно з початку грудня видання щодня публікує на своєму офіційному сайті відверті відео, зняті в процесі зйомок моделей для святкового календаря. Проект, у якому задіяні найсексуальніші і найбільш відомі жінки планети, які позують переважно в нижній білизні і купальниках, буде реалізовано вже в шостий раз.

Варто зазначити, що деякі з представлених раніше роликів настільки відверті, що не пройшли цензуру YouTube і були видалені з офіційного каналу видання на відеосервісі.

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Теги: Секс мода LifeStyle
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