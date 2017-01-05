Як свято впливає на наш мозок: цікаве дослідження

Свята приносять не лише позитивні емоції. Інколи нас супроводжує стрес чи переїдання.

Дослідниця Кіра Шоу з університету Сассекса у матеріалі The Daily Mail розповіла, як свята впливають на мозок людини.

Дух свят

Позитив, які людина бачить навколо у святкові дні спричинюють виділення гормонів дофаміну та серотоніну, що впливають на відчуття щастя. За словами експертів, дофамін відповідає за відчуття задоволення і втіхи, а серотонін – за належність та відчуття своєї необхідності.

Стрес

Проте є люди, які не почуваються радісно у святковий період – багато хто має сильний стрес. Він починається у період передсвяткової метушні, коли треба організувати свято і нічого не забути.

Стрес провокує виділенню адреналіну і кортизолу, останній має негативний вплив на здатність людини швидко запам'ятовувати нову інформацію та робити кілька завдань одночасно.

Подарунки

Коли ми даруємо близькій людині святковий подарунок, то найбільше задоволення отримуємо саме від реакції на нього.

Щедрість вивільнює дофамін та ендорфін, які зменшують стрес та збільшують бажання повторити дію, яка викликала таку позитивну реакцію в іншої людини.

Затишні розмови з родиною

Зимові свята завжди асоціюються із затишними посиденьками з родиною.

У такі миті вивільнюється гормон окситоцин. Його ще називають "гормоном обіймів", він пов'язаний із материнськими відчуттями, вірою та прихильністю.

Переїдання

Цікаво, але і переїдання теж може впливати на мозок людини.

Переїдання може затягнутися й викликати важкі наслідки, такі як послаблення імунної системи, погіршення роботи серця та навіть діабету 2 типу.

Читайте також: Поради експерта: чому люди не виконують новорічні обіцянки і як з цим боротися