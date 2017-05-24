10:55
24 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ТЕРАКТ У МАНЧЕСТЕРІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Золоті прибори
Вєсті Кремля
00:50, сьогодні
Вєсті.UA. Нова професія Надії. Вечірка у СІЗО
Вєсті.UA
19:47, 23 травня
Як купівля вагонів для київського метро стала аферою на мільярди
ЦРУ
08:18, сьогодні
Випуск новин за 10:00: Саміт
Випуск новин
10:54, сьогодні
Чого чекати українцям після запуску оновленої пенсійної реформи, – інтерв'ю з Андрієм Ревою
Лівий берег з Сонею Кошкіною
22:50, 23 травня
Телеканал новин 24 Програми MStyle
ТЕРАКТ У МАНЧЕСТЕРІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ

Як Тайгер Вудс став справжньою легендою гольфу

MStyle 07:15, сьогодні 219 Читать новость на русском

Його ім’я як жодне інше сприяло потужному поштовху для розвитку гольфу у світі. Одна з найдавніших розваг людства, що бере свої витоки від убогих аркадських пастухів, воїнів Юлія Цезаря і ченців святих обителей Шотландії, гольф перетворився на улюблене заняття нинішніх еліт та один із найпрестижніших видів спорту сучасності.

Із перших успіхів майбутнього чемпіона по всьому світу почалося шалене поклоніння новому кумиру, назване журналістами "тайгероманією". У гольф натовпами кинулися ті, хто про нього раніше і чути не хотів. Найвідданіші прихильники не шкодували грошей, аби зіграти з легендою. Партія в гольф з Тайгером Вудсом на інтернет-аукціоні eBay була продана за нечувані 425 тисяч доларів.

Утім, легенда гольфу славиться не лише вмінням махати ключкою. Більшу частину власних грошей, близько дев’яноста відсотків, підприємливий Вудс заробив на рекламі. Маючи міцну хватку, як у спорті так і в бізнесі, не дивно, що до зірки ще з ранніх літ прив’язалось прізвисько Тайгер, тобто тигр. Справжнє ж ім'я Вудса – Елдрік Тонто.

Саме завдяки психології переможця і винятковим здібностям Тайгер Вудс став першим у світі спортсменом- мільярдером. З початку двохтисячних понад десять років із незначною перервою Вудс посідав перше місце в списку найбагатших спортсменів за версією журналу Форбс.

Читайте також: Кріштіану Роналду – легендарний футболіст, який став кумиром мільйонів

Дбає Тайгер не лише про власний добробут. Він є засновником фонду, який допомагає займатися гольфом дітям з бідних африканських сімей.

Для багатьох шанувальників таланту Тайгера, слова Вудс і гольф є синонімами. Те, що Вудс як ніхто інший знає всі тонкощі гри багатіїв, підтверджує і той факт, що він працював над проектами гольф-полів у Дубаї і штаті Кароліна. Гольф-курорт у Мексиці будували теж за проектом Тайгера.

Зараз видатному гольфісту 41. Через травми йому довелося тимчасово припинити спортивну кар’єру. Втім, Вудс не готовий вдовольнятися посередніми результатами, тому повернутись у великий спорт планує лише тоді, коли набере оптимальну форму.

Про таких як Тайгер Вудс кажуть, що він народжений, щоб перемагати. Свій перший м’яч у лунку малюк Тайгер загнав, коли йому не було й року – у 9 місяців і 16 днів. Сталося це на турнірі у США під прицілом численних камер репортерів. Маленький гольфіст одразу ж став місцевою знаменитістю і навіть потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Теги: MStyle
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Будни
сьогодні, 10:26 Будни "ЛНР": расценки взяток, которых "нет"
Ольга Черненко 1130
Як швидко схуднути, коли вже майже літо
сьогодні, 10:04 Як швидко схуднути, коли вже майже літо
Анастасія Ковач-Петрушенко 1912
Теракт у Манчестері: все вказує на Путіна
23 травня, 22:01 Теракт у Манчестері: все вказує на Путіна
Дід Панас 7423
Санкції Президента Порошенко проти російських соцмереж – це початок виборчої кампанії
23 травня, 21:00 Санкції Президента Порошенко проти російських соцмереж – це початок виборчої кампанії
Сергій Лещенко 883
Візовий режим з Росією: боротьба з агресором чи символічний крок?
23 травня, 20:01 Візовий режим з Росією: боротьба з агресором чи символічний крок?
Інна Жолобович 1508
У Донецьку – паніка, так зване керівництво "ДНР" планує втікати до Росії, – Аброськін
 2 лютого , 06:02 28
У Донецьку примусова евакуація: причин не пояснюють
3 лютого , 12:36 192
"Чемодан – вокзал – Росія" та "Горіти тобі в пеклі": як Наталію Королевську зустріли в Маріуполі
 26 квітня , 22:56
Звідки виник бізнесмен-винахідник з Кремнієвої долини Ілон Маск, який зазіхнув підкорити Марс
4 квітня , 15:26
Як з’явився кумир мільйонів – легендарний персонаж Джеймс Бонд
 10 січня , 08:34
Найдорожчі приватні літаки: хто літає у повітряних будинках
11 січня , 18:29
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук