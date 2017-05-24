Як Тайгер Вудс став справжньою легендою гольфу

Його ім’я як жодне інше сприяло потужному поштовху для розвитку гольфу у світі. Одна з найдавніших розваг людства, що бере свої витоки від убогих аркадських пастухів, воїнів Юлія Цезаря і ченців святих обителей Шотландії, гольф перетворився на улюблене заняття нинішніх еліт та один із найпрестижніших видів спорту сучасності.

Із перших успіхів майбутнього чемпіона по всьому світу почалося шалене поклоніння новому кумиру, назване журналістами "тайгероманією". У гольф натовпами кинулися ті, хто про нього раніше і чути не хотів. Найвідданіші прихильники не шкодували грошей, аби зіграти з легендою. Партія в гольф з Тайгером Вудсом на інтернет-аукціоні eBay була продана за нечувані 425 тисяч доларів.

Утім, легенда гольфу славиться не лише вмінням махати ключкою. Більшу частину власних грошей, близько дев’яноста відсотків, підприємливий Вудс заробив на рекламі. Маючи міцну хватку, як у спорті так і в бізнесі, не дивно, що до зірки ще з ранніх літ прив’язалось прізвисько Тайгер, тобто тигр. Справжнє ж ім'я Вудса – Елдрік Тонто.

Саме завдяки психології переможця і винятковим здібностям Тайгер Вудс став першим у світі спортсменом- мільярдером. З початку двохтисячних понад десять років із незначною перервою Вудс посідав перше місце в списку найбагатших спортсменів за версією журналу Форбс.

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Дбає Тайгер не лише про власний добробут. Він є засновником фонду, який допомагає займатися гольфом дітям з бідних африканських сімей.

Для багатьох шанувальників таланту Тайгера, слова Вудс і гольф є синонімами. Те, що Вудс як ніхто інший знає всі тонкощі гри багатіїв, підтверджує і той факт, що він працював над проектами гольф-полів у Дубаї і штаті Кароліна. Гольф-курорт у Мексиці будували теж за проектом Тайгера.

Зараз видатному гольфісту 41. Через травми йому довелося тимчасово припинити спортивну кар’єру. Втім, Вудс не готовий вдовольнятися посередніми результатами, тому повернутись у великий спорт планує лише тоді, коли набере оптимальну форму.

Про таких як Тайгер Вудс кажуть, що він народжений, щоб перемагати. Свій перший м’яч у лунку малюк Тайгер загнав, коли йому не було й року – у 9 місяців і 16 днів. Сталося це на турнірі у США під прицілом численних камер репортерів. Маленький гольфіст одразу ж став місцевою знаменитістю і навіть потрапив до Книги рекордів Гіннеса.