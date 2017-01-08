Як у парку "Київська Русь" святкують Різдво
11:10, сьогодні 163 Читать новость на русском
Ангели, лісовики та інші казкові герої – таке свято Різдва влаштували під Києвом.
Князі та бояри водять хороводи для дітлахів, а казкові персонажі пригощають дорослих різноманітними смаколиками.
Для тих же, хто боїться замерзнути, організатори передбачили і корчму.
Різдво тут святкують 3 дні з 7 по 9 січня. Окрім танців, навчатимуть колядкам та відтворюватимуть різдвяний вертеп за давніми традиціями.
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Більше про те, як святкують Різдво, дивіться у сюжеті.
Джерело: 24 Канал
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