Як у парку "Київська Русь" святкують Різдво

Ангели, лісовики та інші казкові герої – таке свято Різдва влаштували під Києвом.

Князі та бояри водять хороводи для дітлахів, а казкові персонажі пригощають дорослих різноманітними смаколиками. Для тих же, хто боїться замерзнути, організатори передбачили і корчму. Різдво тут святкують 3 дні з 7 по 9 січня. Окрім танців, навчатимуть колядкам та відтворюватимуть різдвяний вертеп за давніми традиціями. Читайте також: Різдвяний Київ зняли з висоти пташиного польоту Більше про те, як святкують Різдво, дивіться у сюжеті.

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