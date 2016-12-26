Як вибирати сухофрукти, щоб купити справді якісний продукт

Сухофрукти джерело вітамінів, які так потрібні нашому організму.

Аби сухофрукти приносили максимум користі, слід навчитися їх правильно вибирати.

Сухофрукти мають бути натурального кольору і природного вигляду. Наприклад, курагу насиченого оранжевого кольору або яскраво-жовтий інжир краще залишити на прилавку.

Плоди не повинні бути вологими або сирими. Не соромся попросити понюхати сухофрукти – у них не повинно бути неприємного запаху.

Не спокушайтеся на сухофрукти або цукати в карамелі, шоколаді або глазурі. Шкідлива оболонка може перебити всю користь від вживання сухофруктів.

Вибираючи чорнослив, зважте, щоб плоди були цілими, блискучими і пружними.

Коли купуєте родзинки, то зверніть увагу на хвостики на ягодах – вони повинні бути сухими. А сама наявність плодоніжок підтверджує, що виноград не обробляли механічним способом, а висушили на повітрі природним шляхом.

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