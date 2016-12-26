  • укр
  • рус
23:46
26 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін помилував свого друга. Як поглумилися над катастрофою поблизу Сочі
Вєсті Кремля
22:26, сьогодні
Вєсті.UA. Карма Януковича і його розкішна дача. Мажорний корпоратив податківців
Вєсті.UA
19:51, сьогодні
Завищені платіжки та корупційні схеми Онищенка, – журналістське розслідування
ЦРУ
22:21, 22 грудня
Випуск новин за 23:00: Зіткнення українській військових з бойовиками поблизу Широкиного
Випуск новин
23:46, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Як вибирати сухофрукти, щоб купити справді якісний продукт
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як вибирати сухофрукти, щоб купити справді якісний продукт

21:31, сьогодні 1564 Читать новость на русском
Родзинки
Родзинки / 24 Канал

Сухофрукти джерело вітамінів, які так потрібні нашому організму.

Аби сухофрукти приносили максимум користі, слід навчитися їх правильно вибирати.

Сухофрукти мають бути натурального кольору і природного вигляду. Наприклад, курагу насиченого оранжевого кольору або яскраво-жовтий інжир краще залишити на прилавку.

Плоди не повинні бути вологими або сирими. Не соромся попросити понюхати сухофрукти – у них не повинно бути неприємного запаху.

Не спокушайтеся на сухофрукти або цукати в карамелі, шоколаді або глазурі. Шкідлива оболонка може перебити всю користь від вживання сухофруктів.

Вибираючи чорнослив, зважте, щоб плоди були цілими, блискучими і пружними.

Коли купуєте родзинки, то зверніть увагу на хвостики на ягодах – вони повинні бути сухими. А сама наявність плодоніжок підтверджує, що виноград не обробляли механічним способом, а висушили на повітрі природним шляхом.

Читайте також: Від чого захищає вітамін С – ви будете здивовані

Теги: Здорове харчування Здоров'я LifeStyle
Джерело: liza.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
сьогодні, 22:01 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
сьогодні, 20:38 "Лучшие в 2016 году": выберите лучших футбольных персон года Украины
Боксерська перемога 2016: як Василь Ломаченко став унікальним чемпіоном-рекордсменом
сьогодні, 23:39 Боксерська перемога 2016: як Василь Ломаченко став унікальним чемпіоном-рекордсменом
Ігор Саджениця 2711
Больше нет никакой Российской Федерации, есть только паханат, возглавляемый Путиным и его ОПГ
сьогодні, 22:34 Больше нет никакой Российской Федерации, есть только паханат, возглавляемый Путиным и его ОПГ
Slava Rabinovich 1805
Блокада окупованих територій, смерть Джорджа Майкла, – важливе за добу
сьогодні, 22:16 Блокада окупованих територій, смерть Джорджа Майкла, – важливе за добу
565
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук