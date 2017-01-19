Як відважні кияни купаються у крижаній воді на Водохреще

У Києві основні святкові заходи з нагоди Водохреща відбуваються у столичному Гідропарку, біля каплиці Хрещення Господнього. Там облаштували місця для купання.

До святкування долучилося чимало сміливців. Дехто прийшов ще до світанку, аби встигнути на роботу. Серед тих, хто збирається пірнати в крижану воду – є не тільки досвідчені "моржі", а й новачки.

Освячена сьогодні вода зберігає свою чудодійну силу протягом всього року. У цей день люди купаються в ополонках. Кажуть, що так можна змити з себе гріхи і зарядитись здоров'ям на цілий рік.

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Рятувальники радять не купатись на підпитку, перед зануренням зробити зарядку, а у самій водоймі перебувати не більше 10 секунд.

Якщо ви таки наважились стрибати, то радимо вам прочитати інструкцію, як підготувати організм до крижаного купання.