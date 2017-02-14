09:43
14 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Міністерство магії Росії. Трактор розігнав мітинг
Вєсті Кремля
21:21, 13 лютого
Вєсті.UA. Ляшко і 7 гномів. Винний Крим
Вєсті.UA
20:30, 13 лютого
Мегаафера у Львові: як спритні податківці обікрали ціле місто
ЦРУ
22:10, 9 лютого
Випуск новин за 23:00: Військові навчання. П'яна буча депутата
Випуск новин
00:00, сьогодні
Про перші кроки на посаді: ексклюзивне інтерв'ю із новообраним головою Нацполіції
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, 9 лютого
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН

Як виглядатиме нова обкладинка Playboy з оголеними моделями: фото (18+)

04:22, сьогодні 2819 Читать новость на русском
Як виглядатиме нова обкладинка Playboy з оголеними моделями: фото (18+)

Редакція Playboy вирішила повернути оголені тіла на обкладинку свого журналу.

Як повідомиа у понеділок син засновника видання Купер Хефнер, рішення відмовити від еротичної складової, про який оголосили в минулому році, "було помилкою".

"Я перший готовий визнати, що той спосіб, яким журнал представляв оголену натуру, застарів, проте було помилкою повністю прибрати знімки оголених моделей. Нагота ніколи не була проблемою і не є нею зараз. Сьогодні ми повертаємо свій індивідуальний стиль і знову заявляємо, хто ми такі", – написав Купер Хефнер.

Фото нової обладинки Playboy також розмістив у Twitter з хештегом #NakedIsNormal

Читайте також: Історія виникнення Playboy (18+)

Нагадаємо, у жовтні 2015 року керівництво Playboy повідомило, що змінить концепцію, тож у журналі фотографій повністю голих жінок більше не буде. Памелі Андерсон випала честь закрити епоху журналу Playboy з оголеними жінками.

Теги: LifeStyle Playboy
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Уголь Донбасса:
сьогодні, 08:27 Уголь Донбасса: "смотрящие" на шахтах и расцвет копанок – все как при Януковиче
Блог Соцмережі 908
Вгадай зіркову пару та отримай найромантичніший приз!
13 лютого, 15:25 Вгадай зіркову пару та отримай найромантичніший приз!
13 лютого, 22:32 "50 відтінків темряви": чому ми йдемо дивитись на нові кольори нудьги?
Юлія Ліпенцева 517
Як отримати компенсацію за падіння на слизькій дорозі: юридичні поради
13 лютого, 21:01 Як отримати компенсацію за падіння на слизькій дорозі: юридичні поради
Анна Косинська 728
Два роки невиконання Мінську-2: що далі
13 лютого, 20:00 Два роки невиконання Мінську-2: що далі
Євгенія Мазур 763
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук