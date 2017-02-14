Як виглядатиме нова обкладинка Playboy з оголеними моделями: фото (18+)

Редакція Playboy вирішила повернути оголені тіла на обкладинку свого журналу.

Як повідомиа у понеділок син засновника видання Купер Хефнер, рішення відмовити від еротичної складової, про який оголосили в минулому році, "було помилкою".

"Я перший готовий визнати, що той спосіб, яким журнал представляв оголену натуру, застарів, проте було помилкою повністю прибрати знімки оголених моделей. Нагота ніколи не була проблемою і не є нею зараз. Сьогодні ми повертаємо свій індивідуальний стиль і знову заявляємо, хто ми такі", – написав Купер Хефнер.

Фото нової обладинки Playboy також розмістив у Twitter з хештегом #NakedIsNormal