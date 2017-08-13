Як виглядає гольф-клуб Дональда Трампа: розкішні фото

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Національний гольф-клуб Трампа, який розташований в Бедмінстері, Нью-Джерсі є одним з небагатьох подібних закладів в сімейному бізнесі президента США Дональда Трампа.
Про це повідомили в Business Insider .
У виданні зазначають, що цей будинок Трамп побудував з нуля замість того, щоб купити і відремонтувати стару будівлю. Землю під цей будинок він придбав у 2002 році і коштував він не менше 35 мільйонів доларів. На території масштабного гольф-клубу також збудований тенісний корт та 82-футовий басейн, а над будинком накладено обмеження польотів.
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Як відомо, в американського президента особливе ставлення до цього місця. Саме тут виходила заміж його донька Іванка Трамп за Джареда Кушнера у 2009 році. В будинку часто проходять благодійні вечори та вечірки.
За інформацією The New Yorker, вступні внески за членство в гольф-клубі можуть становити до 350 тисяч доларів.
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