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Як жіноче тіло змінилось за 60 років, – цікаве дослідження

12:49, сьогодні 3351 Читать новость на русском
Жіноче тіло
Жіноче тіло / Фото з відкритих джерел

Починаючи з 1957 року жіноче тіло зазнало суттєвих змін. Жінки стали вищими, мають відповідно більшу вагу та носять більший розмір одягу.

Про це пише The Іndependent.

До таких висновків дійшли експерти у відомій британській компанії спідньої білизни Bluebella, які порівняли розміри британських жінок станом на сьогодні та в середині XX століття.

Виробник білизни проаналізував свої лекала за десятки років та дані індустрії моди і Управління національної статистики Великої Британії.

Отже, у 1957 році середня британська жінка була 158 см заввишки, важила 57 кг та носила 12-й розмір сукні.

А сьогодні британські жінки вищі – 167 см, в середньому важать майже 70 кг та носять плаття 16-го розміру.

Як зазначає виробник, найбільш помітно змінилися розміри бюстгальтера. Груди жінок суттєво збільшилися: 60 років тому жінки носили бюстгальтери 34B, в той час як зараз це 36DD.

Проте не лише жіночі тіла трансформувалися, зазначає видання, британки стали жити довше і заробляти значно більше. Як ось у 1957 році середня жінка жила до 73 років і заробляла всього за £10 на тиждень. А тепер британки живуть на десять років довше, в середньому до 83 років, і заробляють приблизно £530 в тиждень.

Їсти з часом жінки теж стали більше. В той час як предки у 1957 році споживали 1800 калорій на день, сьогоднішні жінки їдять в середньому 2300.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
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