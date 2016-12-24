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Телеканал новин 24 Як знайти додатковий заробіток на новорічні свята
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як знайти додатковий заробіток на новорічні свята

12:01, сьогодні 295 Читать новость на русском
На новорічні свята Дідів Морозів та Снігуроньок шукають – найчастіше
На новорічні свята Дідів Морозів та Снігуроньок шукають – найчастіше / blognews.am

Новий рік – час можливостей не тільки витратити гроші на подарунки, а й поповнити сімейний бюджет. У святкові дні з'являється чимало сезонних вакансій, і в середньому можна заробити від 500 грн за день.

Аналітики порталу оголошень OLX відзначили найпопулярніші варіанти зайнятості у новорічний період.

Пакувальники на касах

Торговельні мережі в ці дні відчувають значне навантаження, тому найбільше вакансій – для пакувальників на касах. Наприклад, у Вінниці за три дні роботи з 29 по 31 грудня, по вісім годин на день, можна заробити 1 200 гривень. Для порівняння – у мережі київських гіпермаркетів 25 гривень за годину пропонують тимчасовим співробітникам, які будуть викладати товари на полиці.

Комплектувальники і вантажники

У Дніпрі на час до Нового року необхідний комплектувальник замовлень. Роботодавець – склад будматеріалів – обіцяє навчити всього необхідного в процесі. З графіком з 9:00 до 17:00 шість днів на тиждень можна заробити 6 500-7 500 грн. У Бердянську Запорізької області також шукають комплектувальників і вантажників. Оклад пропонують близько 3 500 - 4 000 грн.

Дід Мороз та Снігурка

Доступні й творчі вакансії. У столиці шукають "високого хлопця" 20-40 років, який на святкових ранках і виставах виконав би роль Діда Мороза і Святого Миколая. Оплата складає 2 500 грн. Для дівчат є можливість стати Снігуронькою на корпоративах і дитячих святах, пропонований заробіток – 3 000 - 4 000 грн. У Запоріжжі молодь потрібна в якості ведучих на дитячих святах. Платня, яку пропонують, від 1 000 до 3 000 грн.

Офіціанти

Популярною є й вакансія офіціантів, особливо на новорічну ніч. Наприклад, ресторанний комплекс під Вишгородом в Київській області шукає офіціантів на час проведення новорічного свята. За зміну з сьомої вечора до восьмої ранку заплатять 1 000 гривень.

Підробіток на новорічні свята стане гарною підмогою для сімейного бюджету, а знайти можливості для цього онлайн зовсім нескладно.

За інформацією аналітиків порталу оголошень OLX

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Теги: Україна гроші Новорічні свята Київ Публікації Дозвілля Статті
Джерело: 24 Канал
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