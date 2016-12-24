Який сюрприз для малечі підготували у київському палаці "Україна"

Крижинка, Буруль та інші казкові персонажі. У палаці "Україна" підготували незвичайну новорічну виставу. Сценарій допомагали писати діти.

На одній сцені – 170 артистів. Студенти та випускники академії естрадного та циркового мистецтва, а також вихованці творчих шкіл. Наймолодшим артистам – 5 років.

Сценарій режисер Ірина Герман писала разом із своїми учнями. Головні герої – Крижинка та Буруль покажуть казкові світи, наповненні пригодами та чарівними перевтіленнями. Це буде не класична вистава, а мікс циркового, естрадного та театрального мистецтва під супровід композиції українських виконавців.

"Ця програма презентуватиме понад 13 мистецьких жанрів, які об’єднані в єдину шоу-програму", – розповів куратор проекту Владислав Корнієнко.

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Дійство розгортається не лише на сцені, а й у залі. Малеча зможе передати листи Діду Морозу. У глядацькому залі під час вистави їх збиратимуть казкові створіння.

Покази стартують з 25 грудня і триватимуть до 8 січня. Квитки коштуватимуть від 50 до 160 гривень.

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