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Телеканал новин 24 Який сюрприз для малечі підготували у київському палаці "Україна"
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Який сюрприз для малечі підготували у київському палаці "Україна"

13:21, сьогодні 68 Читать новость на русском
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Крижинка, Буруль та інші казкові персонажі. У палаці "Україна" підготували незвичайну новорічну виставу. Сценарій допомагали писати діти.

На одній сцені – 170 артистів. Студенти та випускники академії естрадного та циркового мистецтва, а також вихованці творчих шкіл. Наймолодшим артистам – 5 років.

Сценарій режисер Ірина Герман писала разом із своїми учнями. Головні герої – Крижинка та Буруль покажуть казкові світи, наповненні пригодами та чарівними перевтіленнями. Це буде не класична вистава, а мікс циркового, естрадного та театрального мистецтва під супровід композиції українських виконавців.

"Ця програма презентуватиме понад 13 мистецьких жанрів, які об’єднані в єдину шоу-програму", – розповів куратор проекту Владислав Корнієнко.

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Дійство розгортається не лише на сцені, а й у залі. Малеча зможе передати листи Діду Морозу. У глядацькому залі під час вистави їх збиратимуть казкові створіння.

Покази стартують з 25 грудня і триватимуть до 8 січня. Квитки коштуватимуть від 50 до 160 гривень.

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Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Україна Новорічні свята Київ
Джерело: 24 Канал
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