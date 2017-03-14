Євробачення-2017: названо усіх конкурсантів

Євробачення-2017 буде одним із найбільших за кількістю учасників – 43 країни відправлять свої представників до Києва.
На офіційному сайті конкурсу уже оприлюднені імена співаків, які виступлять на Євробаченні. А також опубліковані кліпи на конкурсі пісні.
Переглянути повний список учасників можна за посиланням.
Додамо, представники України – гурт O.Torvald – виступить під номером 22
Нагадаємо, букмекери приймають ставки на переможця конкурсу Євробачення-2017. Перемогу на конкурсі прогнозують Італії, яку представить Франческо Габбані.
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