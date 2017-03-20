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YouTube звинуватили у дискримінації ЛГБТ-спільноти

15:30, сьогодні 0
Відеохостингу закидають дискримінацію ЛГБТ-спільноти
Відеохостингу закидають дискримінацію ЛГБТ-спільноти / youpix.virgula.uol.com.br

Влогери, які є представниками ЛГБТ-спільноти або активістами, обурились тому, що їхнє відео потрапляє "під цензуру" відеохостингу.

Про це повідомляє BuzzFeed.

Популярний влогер Тайлер Оуклі, які має 8 мільйонів підписників на YouTube, розповів, що компанія заблокувала його відео про темношкірих ЛГБТ-активістів, які його надихнули.

Музичний гурт Tegan and Sara, обидві учасниці якого є відкритими лесбійками, повідомили, що через так званий "безпечний режим" з YouTube зникають їх кліпи.

Влогерка Роуен Елліс впевнена, що подібне цензурування контенту підсилює упередженість щодо представників ЛГБТ-спільноти та дає неправильний меседж про те, що вони не вписуються у систему сімейних цінностей.

Компанія YouTube, у свою чергу, виступила із офіційною заявою щодо фільтрів у безпечному режимі, який має приховувати понтенційно неприйнятні результати пошуку. У ній компанія зазначила, що відео, які стосуються ЛГБТ-спільноти, доступні і в безпечному режимі. Але відеоматеріали, які обговорюють більш чутливі питання – наприклад, здоров'я, політика, сексуальність – можуть бути недоступними.

Мета безпечного режиму – відфільтрувати "дорослий" контент. Разом з тим, в компанії висловили жаль з приводу непорозуміння, яке виникло довкола цього питання, та запевнили, що дослухаються до стурбованості користувачів.

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Теги: Інтернет YouTube LifeStyle ЛГБТ
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