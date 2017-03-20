YouTube звинуватили у дискримінації ЛГБТ-спільноти

Влогери, які є представниками ЛГБТ-спільноти або активістами, обурились тому, що їхнє відео потрапляє "під цензуру" відеохостингу.

Про це повідомляє BuzzFeed.

Популярний влогер Тайлер Оуклі, які має 8 мільйонів підписників на YouTube, розповів, що компанія заблокувала його відео про темношкірих ЛГБТ-активістів, які його надихнули.

still not fixed. one of my recent videos "8 Black LGBTQ+ Trailblazers Who Inspire Me" is blocked because of this. i'm perplexed, @YouTube. https://t.co/MrGBmPum1a — Tyler Oakley (@tyleroakley) 19 березня 2017 р.

Музичний гурт Tegan and Sara, обидві учасниці якого є відкритими лесбійками, повідомили, що через так званий "безпечний режим" з YouTube зникають їх кліпи.

If you put @YouTube on restricted mode a bunch of our music videos disappear. I checked myself. LGBTQ people shouldn't be restricted. SAD! — Tegan and Sara (@teganandsara) 19 березня 2017 р.

Влогерка Роуен Елліс впевнена, що подібне цензурування контенту підсилює упередженість щодо представників ЛГБТ-спільноти та дає неправильний меседж про те, що вони не вписуються у систему сімейних цінностей.

Компанія YouTube, у свою чергу, виступила із офіційною заявою щодо фільтрів у безпечному режимі, який має приховувати понтенційно неприйнятні результати пошуку. У ній компанія зазначила, що відео, які стосуються ЛГБТ-спільноти, доступні і в безпечному режимі. Але відеоматеріали, які обговорюють більш чутливі питання – наприклад, здоров'я, політика, сексуальність – можуть бути недоступними.

A message to our community ... pic.twitter.com/oHNiiI7CVs — YouTube Creators (@YTCreators) 20 березня 2017 р.

Мета безпечного режиму – відфільтрувати "дорослий" контент. Разом з тим, в компанії висловили жаль з приводу непорозуміння, яке виникло довкола цього питання, та запевнили, що дослухаються до стурбованості користувачів.

Читайте також: Не в своем теле, но в своем уме: кто такие трансгендерные люди и почему их не нужно бояться