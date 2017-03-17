Юзери створили літературну карту світу: Україна там теж є

В мережі з'явилась літературна карта світу із найпопулярнішими книгами.
Користувач сайту Reddit Backforward24 створив літературну карту світу.
На ній замість кожної країни – популярна книга автора, який народився в ній. Загалом, через обрані книги вже виникли певні непорозуміння, адже автори обрали досить неоднозначні твори.
Наприклад, для Великобританії автор обрав "Гордість та упередження", а не Шекспіра чи Діккенса. Щодо України, то вона позначена книгою Андрія Куркова "Пікнік на льоду".
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Найбільший резонанс на карті викликала література Африки, адже про письменників цих країн мало що відомо.