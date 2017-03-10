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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Засновник Facebook поділився радісною новиною

11:37, сьогодні 50 Читать новость на русском
Марк Цукерберг з донькою Макс
Марк Цукерберг з донькою Макс / patch.com

Засновник Facebook Марк Цукерберг та його дружина Прісцилла вдруге стануть батьками.

Про це поділився Марк на своїй сторінці та показав дитячі знімки свої та дружини з сестрами.

"Ми з Присциллою раді оголосити, що чекаємо на ще одну дівчинку!" – написав Цукерберг.

Він також розповів, що після того, як непросто їм далася Макс (старша донька), подружжя не знало чи зможе мати ще одну дитину. Адже до появи Макс Прісцилла пережила три викидні.

Коли ми з Прісциллою взнали, що вона знову вагітна, нашим першим сподіванням було, щоб дитя було здорове. Наступне сподівання – що це буде дівчинка. Я не можу уявити більшого подарунку, ніж мати сестру, і я дуже щасливий, що Макс та наша майбутня дитина будуть одна в одної,
– поділився він.

Додамо, засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг продав більше 760 тисяч акцій компанії заради благодійності.

Теги: LifeStyle Марк Цукерберг
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