Заява Ле Пен по Криму пов'язана з її іншою заявою, – Чорновіл

Виборчу кампанію кандидата у президенти Марін Ле Пен відмовились фінансувати французькі банки. Тож гроші їй може дати тільки Росія.

Таку думку висловив політолог Тарас Чорновіл у коментарі "Гордону".

"Заява Ле Пен по Криму пов'язана з її іншою заявою, коли вона повідомила, що абсолютно всі французькі банки відмовилися фінансувати її виборчу кампанію. Вибори вимагають вкладення грошей, у Франції їх Ле Пен ніхто не дає, а свої витрачати їй не хочеться. Дати гроші Ле Пен може тільки Росія. Ось і причина її заяв щодо Криму", – вважає Чорновіл.

Політолог нагадав, що президент Франції є учасником переговорів у нормандському форматі. Тож перемога лідера французької ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен на виборах може зіграти на руку Володимиру Путіну.

В разі її перемоги нормандський формат буде повністю зруйнований. В іншому випадку вона почала б нав'язувати позицію Москви по "внутрішньому конфлікті" на Донбасі, про те, що Росія – "миротворець" і не більше, а Крим – так взагалі "російська" територія,

– зазначив Тарас Чорновіл.

Експерт ставить під сумнів її перемогу, але якщо це станеться, то проти Ле Пен можуть консолідуватись республіканці і соціалісти.

Додамо, на думку екс-глави МЗС Володимира Огризка, після заяв про Крим Ле Пен не має права їздити в Україну.