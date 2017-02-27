Здорожчання віз до Єгипту перенесли

Підвищення вартості візи до Єгипту перенесли з 1 березня на 1 липня 2017 року.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

За рішенням Міністерства закордонних справ Єгипту влітку в'їхати в туристичну країну буде в 2,5 рази дорожче – не 25 доларів, а до 60.

Раніше рішення мало вступити в силу 1 березня, але влада перенесла термін на прохання туроператорів. Адже весна є традиційно низьким сезоном для цієї африканської країни.

Читайте також: Тепер з Європи до США можна долетіти за 65 доларів

Востаннє єгипетські візи зростали у ціни три роки тому. Тоді вартість підняли з 15 до 25 доларів.