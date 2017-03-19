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Женя Галич розповів про шанси O.Torvald перемогти на Євробаченні-2017

18:11, сьогодні 609 Читать новость на русском
Гурт O.Torvald
Гурт O.Torvald / see-life.biz

Лідер гурту O.Torvald Женя Галич переконаний, що український гурт має високі шанси на перемогу у пісенному конкурсі Євробачення-2017.

Про це він розповів в інтерв’ю для "Громадського радіо". Галич висловив упевненість, що Україна може здобути перемогу на конкурсі вдруге поспіль.

"Але це не через те, що цей конкурс політичний, а через те, що я вірю в свої сили, в свою команду, яка з нами працює. Я вірю в наших людей по всьому світу, завдяки яким ми перемогли в національному відборі", – пояснив музикант.

Галич додав, що гурт O.Torvald максимально достойно представить цього року Україну. За його словами, зараз над номером працюють багато людей, які зроблять все, щоб виступ виглядав гідно.

Нагадаємо, за спільним рішенням глядачів та суддів національного відбору Євробачення-2017, Україну на конкурсі представлятиме гурт O.Torvald з піснею Time.

24 Канал – національний медіапартнер Євробачення-2017

Теги: Музика Євробачення-2017 LifeStyle O.Torvald
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