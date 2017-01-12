Журналісти просять заборонити в'їзд в Україну аж 20 російським артистам: список

Кримськотатарський телеканал ATR запропонував внести в "чорний список" 17 російських артистів і одну групу, які підтримують політику Кремля і виступають в анексованому Криму.

Про це йдеться у відкритому листі, оприлюдненому від імені колективу телеканалу, пише "Обозреватель".

У своєму проханні ми особливо звертаємо увагу на необхідність запобігти можливим провокаціям під час підготовки та проведення в Україні міжнародного конкурсу Євробачення-2017 з боку Росії,

– йдеться в листі.

"Це стосується представників Російської Федерації, які відкрито підтримують незаконну анексію Криму і військовий конфлікт на сході України, які порушили порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України, і які, можливо, увійдуть до складу російської делегації, або планують приїхати в якості гостей", – пишуть журналісти.

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Автори запропонували внести в "чорний список":

1. Філіпу Кіркорову;

2. Тимуру Юнусовв (Тіматі);

3. Сергію Шнурову (Шнур, група "Ленінград");

4. Сергію Лазарєву;

5. Миколі Баскову;

6. Стасу Костюшкіну (група "Чай вдвоем");

7. Олександру Розенбауму;

8. Юліанні Карауловій;

9. Ірині Дубцовій;

10. Валерію Кипелову (група "Арія");

11. Аллі Перфіловій (Валерія);

12. Сарі Манахімовій (Жасмин);

13. Віктору Белану (Діма Білан);

14. Станіславу Геруліус (Стас П'єха);

15. Володимиру Преснякову (молодший);

16. Анні Шурочкіній (Нюша);

17. Олександру Бреславському (Джокер);

18. Групі "Дискотека Аварія" (Олександр Рижов, Олексій Сєров, Анна Хохлова).