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Журналісти просять заборонити в'їзд в Україну аж 20 російським артистам: список

01:44, сьогодні 3545 Читать новость на русском
Журналісти просять заборони в'їзд музикантам
Журналісти просять заборони в'їзд музикантам / 24 Канал

Кримськотатарський телеканал ATR запропонував внести в "чорний список" 17 російських артистів і одну групу, які підтримують політику Кремля і виступають в анексованому Криму.

Про це йдеться у відкритому листі, оприлюдненому від імені колективу телеканалу, пише "Обозреватель".

У своєму проханні ми особливо звертаємо увагу на необхідність запобігти можливим провокаціям під час підготовки та проведення в Україні міжнародного конкурсу Євробачення-2017 з боку Росії,
– йдеться в листі.

"Це стосується представників Російської Федерації, які відкрито підтримують незаконну анексію Криму і військовий конфлікт на сході України, які порушили порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України, і які, можливо, увійдуть до складу російської делегації, або планують приїхати в якості гостей", – пишуть журналісти.

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Автори запропонували внести в "чорний список":
1. Філіпу Кіркорову;
2. Тимуру Юнусовв (Тіматі);
3. Сергію Шнурову (Шнур, група "Ленінград");
4. Сергію Лазарєву;
5. Миколі Баскову;
6. Стасу Костюшкіну (група "Чай вдвоем");
7. Олександру Розенбауму;
8. Юліанні Карауловій;
9. Ірині Дубцовій;
10. Валерію Кипелову (група "Арія");
11. Аллі Перфіловій (Валерія);
12. Сарі Манахімовій (Жасмин);
13. Віктору Белану (Діма Білан);
14. Станіславу Геруліус (Стас П'єха);
15. Володимиру Преснякову (молодший);
16. Анні Шурочкіній (Нюша);
17. Олександру Бреславському (Джокер);
18. Групі "Дискотека Аварія" (Олександр Рижов, Олексій Сєров, Анна Хохлова).

Теги: Музика Культура журналісти Євробачення-2017 LifeStyle
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