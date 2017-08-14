Зі Львова до Італії відкривають нові рейси: стали відомі напрямки

Новий італійський авіаперевізник заходить на український ринок і здійснюватиме рейси зі Львова до одразу шести міст Італії.

Про це 14 серпня під час апаратної наради Львівської ОДА повідомила директор аеропорту "Львів" Тетяна Романовська, інформує "Львівський портал".

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За її словами, вже з вересня стартують рейси зі Львова до Мілану, а до кінця тижня італійський перевізник офіційно оголосить про інші напрямки.

"Оскільки лоукости не змогли на Італію та Іспанію відкрити рейси, то ми знайшли нову італійську компанію, яка вже днями оголосить, що 22 вересня Львів матиме новий рейс до Мілану щоп’ятниці та щонеділі,

– зазначила Романовська, додавши, що в майбутньому плануються рейси ще й по вівторках.

З грудня перевізник планує запустити рейси до Венеції та Неаполя, а з літа 2018 року – до Сардинії, Верони та Парми.

У аеропорту Львова поки відмовляються озвучувати назву компанії, також відсутня інформація, наскільки дорогими будуть квитки на ці напрямки.

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Нагадаємо, 10 липня у Ryanair заявили, що компанія йде з України через недотримання раніше досягнутої угоди із Міністерством інфраструктури України та посадовцями аеропорту "Бориспіль".



Скасування рейсів Ryanair також стосувалось й львівського аеропорту імені Данила Галицького, який зі свого боку виконав всі умови.