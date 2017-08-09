Зірка "Бійцівського клубу" купив найвідоміший особняк в Малібу: фото

Популярний голлівудський актор Едвард Нортон придбав будинок в Малібу, який вважається одним із найвідоміших.

Будинок побудував архітектор Джон Лотнер в 1968 році. Особняк вважається пам'ятником модерністської архітектури. За нього Нортон віддав 12 мільйонів доларів.

Дім має назву Stevens House та розташований на березі океану. Він за своєю формою нагадує хвилю. Зовні будівля виконана з бетону, дерева і скла.

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Загальна площа становить 313 квадратних метрів. У будинку п'ять спалень, п'ять ванних кімнат, вітальня із справжнім каміном і відкритий басейн. Всередині усі поверхності (включно зі стелею) оброблені деревом. Кухня та ванна також виконані з дерева, а через величезні вікна відкривається приголомшливий вид на океан і приватний пляж.

До Нортона будинком володів продюсер та колекціонер Майкл Ла Фетр, який придбав його в 2007 році у кінорежисера Стівена Остіна за 13,8 мільйонів доларів. Ла Фетр добре попрацював над реставрацією будинку: він замінив старі кедрові балки, відновив первісний колір бетону, поклав в деяких приміщеннях пробкові підлоги і поставив сонячні батареї.