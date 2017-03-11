Зірка "Гаррі Поттера" одружується, – ЗМІ

Зірка фільмів про Гаррі Поттера – Деніел Редкліфф – зробив пропозицію своїй дівчині, актрисі Ерін Дарк.

Про заручини британського актора Деніела Редкліффа повідомляють іноземні таблоїди.

Актори познайомилися в 2012 році на зйомках фільму "Убий своїх коханих", між ними зав'язалися романтичні стосунки. Подробиці свого роману пара тримає в таємниці.

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Три роки тому вже ходили чутки про те, що актори збираються одружитися, але батько Дарк їх спростував.