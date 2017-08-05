Зірка серіалу "Секс і місто" подалась у велику політику: хоче стати губернатором

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Американська акторка Синтія Ніксон, більше відома як "Міранда" з серіалу "Секс і місто" повідомила про намір боротися за крісло губернатора штату Нью-Йорк.
Про це пише впливове американське видання The Wall Street Journal.
Раніше 51-річна акторка уже заявляла, що має намір поборотись за цю посаду.
Як інформує видання, Ніксон складе конкуренцію чинному губернаторові штату Ендрю Куомо, який планує знову поборотись за цю посаду на виборах у 2018 році.
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"Синтія Ніксон –готовий кандидат з прогресивними ідеями, які будуть залучати людей", - прокоментував інформацію про кандидатуру акторки американський аналітик Біллі Істон.
Як відомо, Ніксон є відкритою лесбійкою – з 2012 року вона одружена з освітньою активісткою Крістін Маріноні.
Інформацію про намір балотуватись у губернатори сама Ніксон поки офіційно не прокоментувала.