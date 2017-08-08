ЗМІ дізналися стать майбутньої дитини Роналду

Відомий португальський футболіст, нападник "Реалу" Кріштіану Роналду очікує народження донечки.

Про стать дитини дізналася іспанська преса, пише Рrosport.tsn.ua.

Зараз дівчина Роналду Джорджина Родрігес перебуває на 7-му місяці вагітності і нещодавно знялася журналу.

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Вагітність коханої Кріштіану підтвердив, після того як вдруге став батьком. Сурогатна мати народила йому двійню – хлопчика Маттео та дівчинку Єву.

Також футболіст виховує сина Кріштіану-молодшого, якого також народила сурогатна мати.