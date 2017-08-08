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ЗМІ дізналися стать майбутньої дитини Роналду

14:11, сьогодні 16
У Кріштіану Роналду буде ще одна дитина
У Кріштіану Роналду буде ще одна дитина / Фото з Іnstagram

Відомий португальський футболіст, нападник "Реалу" Кріштіану Роналду очікує народження донечки.

Про стать дитини дізналася іспанська преса, пише Рrosport.tsn.ua.

Зараз дівчина Роналду Джорджина Родрігес перебуває на 7-му місяці вагітності і нещодавно знялася журналу.

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Вагітність коханої Кріштіану підтвердив, після того як вдруге став батьком. Сурогатна мати народила йому двійню – хлопчика Маттео та дівчинку Єву.

Також футболіст виховує сина Кріштіану-молодшого, якого також народила сурогатна мати.

L o v e

Допис, поширений Georgina Rodríguez (@georginagio)

Теги: LifeStyle Діти
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