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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

ЗМІ повідомили причину смерті Чуркіна

20:42, сьогодні 6444 Читать новость на русском
Віталій Чуркін готувався відсвяткувати свій 65-й день народження
Віталій Чуркін готувався відсвяткувати свій 65-й день народження / Getty Images

Колишній постпред Росії в ООН Віталій Чуркін помер внаслідок проблем із серцем.

Про це пише американське видання The New York Post з посиланням на джерела.

Зазначається, що колишньому постійному представнику Росії в ООН стало погано 20 лютого близько 9:30 ранку, коли він прибув до будівлі Постійної місії Росії в ООН у Нью-Йорку.

Медики, яких викликали на місце події, зробили рупору Кремля серцево-легеневу реанімацію (такі процедури зазвичай здійснюються, коли людина втрачає свідомість і перебуває у стані клінічної смерті, – "24") та госпіталізували у вкрай важкому стані в одну з лікарень міста.

Читайте також: "Занадто зловживав брехнею": нестримна реакція соцмереж на смерть Віталія Чуркіна

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що у Нью-Йорку на 65 році життя помер постійний представник Кремля в ООН Віталій Чуркін.

Теги: Новини Росії США Віталій Чуркін ООН ЗМІ Здоров'я
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