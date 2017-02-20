ЗМІ повідомили причину смерті Чуркіна

Колишній постпред Росії в ООН Віталій Чуркін помер внаслідок проблем із серцем.

Про це пише американське видання The New York Post з посиланням на джерела.

Зазначається, що колишньому постійному представнику Росії в ООН стало погано 20 лютого близько 9:30 ранку, коли він прибув до будівлі Постійної місії Росії в ООН у Нью-Йорку.

Медики, яких викликали на місце події, зробили рупору Кремля серцево-легеневу реанімацію (такі процедури зазвичай здійснюються, коли людина втрачає свідомість і перебуває у стані клінічної смерті, – "24") та госпіталізували у вкрай важкому стані в одну з лікарень міста.

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Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що у Нью-Йорку на 65 році життя помер постійний представник Кремля в ООН Віталій Чуркін.