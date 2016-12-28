Знаменита тенісистка Ана Іванович зробила шокуючу відео-заяву

Тенісистка з Сербії Ана Іванович заявила про завершення спортивної кар’єри.

Колишня перша ракетку світу зазначила, що таке рішення далося їй нелегко.

Я перемагала на турнірі "Великого шолома", грала в п'яти фіналах Кубка Федерації. Я б сказала, що це непогано для простої дівчини з Сербії,

– сказала вона.

29-річна спортсменка пояснила, що професійний теніс вимагає відмінної фізичної форми. Вона додала, що через перенесені травми вже не може відповідати найвищим стандартам.

Теніс завжди буде моєю любовю. Але я з захопленням чекаю на те, що буде далі,

– зазначила спортсменка.

Вона додала, що займеться фешн-індустрією та бізнесом. Наприкінці Іванович закликала усіх бути оптимістами.

Відео за три години переглянули вже майже 600 тисяч переглядів.