Знаменитий французький актор знявся у фільмі, який фінансує Держкіно

Популярний французький актор Жан Рено знявся у фільмі "Поліна", який частково фінансує Державне агентство України з питань кіно.

Про це повідомляє Film.ua.

Рено з’явився на знімальному майданчику 15 березня, тоді у Парижі пройшли дозйомки "Поліни".

Мені було приємно стати частиною "української пригоди", яким став фільм-фентезі "Поліна" завдяки моїм друзям – режисерові Оліасу Барко і оператору Тьєррі Арбогаст. І я був радий познайомитися і попрацювати з молодою українською актрисою Поліною Печененко, сором'язливою і крихітною,

– сказав Рено.

Додамо, режисером фільму є Оліас Барко. Над фільмом спільно працюють Україна, Бельгія та Франція.

Крім Рено у фільмі знялися такі відомі актори як Віржіні Ледуайен, Едуар Бер, український силач Василь Вірастюк та білоруська актриса Яна Новикова.

Читайте також: Український мультик тріумфував на європейському анімаційному форумі