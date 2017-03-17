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Знайдена в Єгипті унікальна скульптура насправді належить не Рамзесу

08:39, сьогодні 1147 Читать новость на русском
Старовинна скульптура в Єгипті
Старовинна скульптура в Єгипті / bbc.com

Скульптура, яку нещодавно підняли із болота в Каїрі, не належить фараону Рамзесу ІІ.

Про це повідомив міністр у справах старожитностей Єгипту Хеледа Анані, передає ВВС.

За словами міністра, статуя найбільше нагадує фараона Псамметіха І, який правив у 664-610 роках до нашої ери, тобто на 600 років пізніше за Рамзеса ІІ.

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Експерти раніше стверджували, що це Рамзес ІІ, адже знайшли скульптуру біля присвяченому йому храму. Однак пізніше на статуї знайшли вирізьблене ім'я Псамметіха.

Однак навіть при таких обставинах, ця скульптура все одно має дуже велике історичне значення.

"Якщо вона зображує цього фараона, то це найбільша скульптура Пізнього періоду, яку коли-небудь знаходили в Єгипті", – сказав міністр.

Нагадаємо, нещодавно археологи в хащах Каїру знайшли 8-метрову скульптуру фараона. Залишки статуї складаються із двох частин, які перевезли до музею в центрі міста. Археологи планують з'єднати дві частини скульптури докупи та відновити її.

Теги: LifeStyle Єгипет Історія
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