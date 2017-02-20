З'явилася нова інформація про постраждалу поліцейську внаслідок сутичок у Києві

Під час сутичок у Києві співробітниці патрульної поліції зламали пальці.

За фактом травмування правоохоронців під час виконання службових обов’язків вже розпочато кримінальне провадження, про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу на ГУ НП у Києві.

Під час сутичок також постраждала співробітниця патрульної поліції: у неї зламані пальці руки,

– повідомили у поліції.

Нагадаємо, у Києві між протестувальниками проти торгівлі з окупантами та силовиками трапилися сутички. Зокрема, на Європейській площі у результаті штовханини затримали близько 10 активістів. Також затримали і командира батальйону ОУН Миколу Коханівського.



Учасники блокади торгівлі з окупантами 19 лютого влаштували віче на Майдані Незалежності, яке згодом переросло у блокування вулиці Банкової. Активісти хотіли встановити намет біля Адміністрації Президента.



Раніше було відомо, що поранень зазнав ще один працівник поліції.