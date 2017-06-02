З'явились фото зі святкування ювілею куми Порошенка

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30 травня кума Президента України Петра Порошенка Оксана Білозір відсвяткувала 60-річчя. У мережі з'явились фото з гучного святкування.
Про це повідомляє ТСН.
За даними видання, святкування 60-річчя відбулося у вишуканому київському ресторані.
Ресторан, у якому Світлана Білозір святкувала ювілей
На день народження прийшли такі відомі особи як перша леді України Марина Порошенко, нардеп від "Радикальної партії" Андрій Лозовий та третій президент України Віктор Ющенко.
Віктор Ющенко також був на святкуванні ювілею Білозір
Також на святкування завітали народні артисти Іво Бобул та Павло Зібров з дружиною Мариною.
Павло Зібров прийшов на святкування ювілею Оксани Білозір
Більшість гостей були вбрані у розкішні дизайнерські вишиванки. Зокрема, дехто з гостей були одягнені у вишиті сорочки Роксолани Богуцької.
Світлана Білозір відсвяткувала 60-річчя
Дружина президента Марина Порошенко обрала для свята вишиту сукню.
Марина Порошенко на ювілеї Світлани Білозір
Гості дарували співачці Оксані Білозір чимало картин, квітів, торт та інше.