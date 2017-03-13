З'явилися деталі силового розгону редуту у Кривому Торці

Для штурму на учасників торгівлі з окупантами у Кривому Торці, що на Донеччині, приїхала величезна кількість тітушок і було чутно постріл.

Про це розповів один із очевидців штурму редуту

"Зранку приїхали співробітники СБУ без зброї та перевірили у всіх документи – було все мирно, спокійно, чемно. Як тільки вони поїхали, розпочалося силове захоплення. Бійці, ветерани та АТОвці, намагалися чинити опір, але їх усіх побили та забрали до поліцейського відділку, щоправда волонтерів не рухали. У підсумку затримали близько 40 осіб", – зазначив свідок.

За його словами, силовики оточили селище та на всіх під'їздах до нього розставили блокпости.

Також чоловік розповів, що представники СБУ, які перевіряли документи представилися, але коли вони поїхали, підійшов полковник, який запропонував хлопцям здати зареєстровану зброю, щоправда ті відмовилися.

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Такий крок, як зазначив він, блокувальники аргументували тим, що вони мають право для самозахисту та захисту свого майна носити гладкоствольну зброю, яка є зареєстрованою та має документи.

Як тільки військовий вийшов, то подзвонив, і одразу після того розпочався штурм: з усіх сторін, з кущів наскочила їх дуже велика кількість. Приїхало два автобуси з тітушками, які зараз займаються зачисткою табору. Зауважу, що хлопцям нічого не інкримінували та не зачитували їхніх прав. Був один постріл, мабуть, з боку правоохоронців, бо вони мали бойову зброю,

– стверджує очевидець.

Нагадаємо, раніше з’явилась інформація, що на редуті "16 добровольчого батальйону" у Кривому Торці розпочався штурм. Там повністю відключили мобільний зв'язок, потім до табору редуту заїхали невідомі на БТРах.



Крім того, стало відомо, що на редут прибула спецгрупа СБУ. У складі групи були також БТР та кілька мікроавтобусів.



За словами нардепа Семена Семенченка, згодом на редуті "16 добровольчого батальйону" у Кривому Торці відбувся силовий розгін озброєних КОРДівців.



Пізніше повідомлення про розгін підтвердили і у самому Штабі блокади.