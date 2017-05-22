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З’явилось закулісне відео зйомок Осадчої із новонародженим сином: зворушливі кадри

18:06, сьогодні 1750 Читать новость на русском
Катерина Осадча та Юрій Горбуновіз сином для журналу ELLE
Катерина Осадча та Юрій Горбуновіз сином для журналу ELLE / Фото із соцмереж

В мережі опублікували закулісне відео зі зйомок телеведучої Катерини Осадчої разом зі своїм сином Іваном.

Відео з’явилось на офіційній сторінці програми "Світське життя" у Facebook.

Осадча вперше вирішила показати свого новонародженого сина та знялась для журналу ELLE. Невдовзі після публікації основних фото в мережі з’явився ролик із закулісними кадрами.

На відео ведуча позує із Іваном на руках, годує його грудьми та зворушливо посміхається. На інших кадрах Осадча позує разом із маленьким козеням.

Нагадаємо, що 18 лютого Катя Осадча вдруге народила дитину. Вже згодом стало відомо, що новонародженого сина Осадча і Горбунов назвали Іваном.

Теги: Україна LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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