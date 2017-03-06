З'явилося відео з Насіровим, який підвівся з ліжка

Відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров у будівлі Солом'янського райсуду Києва все ж піднявся з ліжка, до якого був прикутий упродовж останніх 5 днів.
Відповідне відео надав журналіст 24 Каналу Едуард Крижанівський.
На кадрах видно, як відсторонений очільник ДФС самостійно йде до вбиральні, попри свій нібито важкий стан.
Зауважимо, що подібний ролик опублікував і Автомайдан.
Увага присутня ненормативна лексика
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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.
6 березня стартував третій день судового засідання щодо обрання запобіжного заходу Насірову.