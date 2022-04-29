1 900 ракет вдарили по Україні, – Подоляк застеріг: далі "русский мир" націлиться на Європу
Джерело:твітер Михайла Подоляка
З 24 лютого Росія завдала 1 900 ракетних ударів по території України. Агресор не зупиняється та продовжує вбивати українців, а далі він націлиться на Європу та світ, якщо його не зупинити.
Путін не зупиниться
Про кількість ударів та цілі Путіна розповів радник Офісу Президента Михайло Подоляк.
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1900 ударів крилатими ракетами завдала "команда Путіна" по містах . 1900 варварських ударів по цивільних об'єктах з єдиною метою – вбивати українців,
– наголосив Михайло Подоляк.
Радник наголосив, що саме масові вбивства крилатими ракетами – і є суттю "русского мира" та попередив: "сьогодні Україна, завтра Європа, післязавтра – світ".
До слова, попередньо кількість ракет випущених по Україні озвучили у Пентагоні. Також за їх даними, зараз в Україні воюють 92 ворожих батальйонних тактичних груп і 20 БТГ.
Водночас американці відзначили, що у росіян серйозні проблеми з бойовим духом та між собою.
Останні новини про плани Росії щодо України
- Американська розвідка прозвітувала, що росіяни намагаються втримати свої позиції на Запоріжжі. Для цього вони навіть готові залучити сили, які брали участь у блокаді Маріуполя.
- Росіяни не планують висадку десанту на узбережжя Чорного моря. Ворог відійшов якнайдалі від берегів та здійснює лише ракетні обстріли мирних українських міст.
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