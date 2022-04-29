1 900 ракет вдарили по Україні, – Подоляк застеріг: далі "русский мир" націлиться на Європу

З 24 лютого Росія завдала 1 900 ракетних ударів по території України. Агресор не зупиняється та продовжує вбивати українців, а далі він націлиться на Європу та світ, якщо його не зупинити.

Путін не зупиниться

Про кількість ударів та цілі Путіна розповів радник Офісу Президента Михайло Подоляк.

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1900 ударів крилатими ракетами завдала "команда Путіна" по містах . 1900 варварських ударів по цивільних об'єктах з єдиною метою – вбивати українців,

– наголосив Михайло Подоляк.

Радник наголосив, що саме масові вбивства крилатими ракетами – і є суттю "русского мира" та попередив: "сьогодні Україна, завтра Європа, післязавтра – світ".

До слова, попередньо кількість ракет випущених по Україні озвучили у Пентагоні. Також за їх даними, зараз в Україні воюють 92 ворожих батальйонних тактичних груп і 20 БТГ.

Водночас американці відзначили, що у росіян серйозні проблеми з бойовим духом та між собою.

Останні новини про плани Росії щодо України

Американська розвідка прозвітувала, що росіяни намагаються втримати свої позиції на Запоріжжі. Для цього вони навіть готові залучити сили, які брали участь у блокаді Маріуполя.

Росіяни не планують висадку десанту на узбережжя Чорного моря. Ворог відійшов якнайдалі від берегів та здійснює лише ракетні обстріли мирних українських міст.

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