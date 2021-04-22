10 бойовиків та 40 кілограмів вибухівки: СБУ проводить контрдиверсійні заходи на Донбасі

У Волноваському районі Донеччини Служба безпеки України виявила схрон з мінами. Також спецслужбі вдалось викрити 10 проросійських бойовиків і встановити двох організаторів псевдореферендуму 2014 року.

Силовики визначили місце проживання учасників бандугруповань так званої "ДНР". Нараз перевіряють, чи причетні вони до активних бойових дій проти АТО та ООС.

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У помешканні одного з бойовиків виявили схрон з мінами

Якщо така інформація підтвердиться, то проти ймовірних бойовиків чекають кримінальні провадження. Окрім того, у помешканні одного з них виявили схованку з бойовими засобами ураження. Зі схрону вилучили 4 протитанкові міни ТМ-62М загальною вагою 40 кілограмів.

Як вважають у СБУ, бойовик планував використати міни задля диверсій.



Міни чоловік планував використати для диверсій / Фото СБУ

Прикордонники затримали чоловіка та жінку, які працювали на бойовиків

Зазначимо, що 22 квітня прикордонники затримали чоловіка та жінку у пункті пропуску "Гоптівка" Харківської області. Вони прямували з окупованих територій через Росію в Україну. Усе б нічого, але виявилось, що пара співпрацювала з бойовиками. Чоловік у незаконних збройних формуваннях мав звання "старшого сержанта" і навіть отримував зарплату. Його супутниця працювала у бойовиків бухгалтером.

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