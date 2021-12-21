10 кроків для вирішення конфлікту на Донбасі: Україна передала партнерам свій план

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів іноземним дипломатам про кроки України для вирішення конфлікту на Донбасі. Водночас президент Володимир Зеленський передав план з конкретними діями щодо цього.

За словами Володимира Зеленського, цей план складається з пунктів, у яких передбачені переговори у нормандському форматі та участь США у вирішенні конфлікту. Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами.

Зверніться Через загрозу з Росії: Держдеп рекомендує американцям не їхати в Україну

США досі не визначилися із форматом

Володимир Зеленський наголосив, що США зацікавлені взяти участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Однак Вашингтон і досі не визначився із форматом, у якому прагне працювати. Глава держави переконаний, що участь США у переговорах ніяк не вплине на норманський формат.

Також Зеленський додав, що зараз Україна працює над залученням нового німецького канцлера Олафа Шольща до переговорів. Паралельно з тим відбувається пряма комунікація Вашингтона і Москви. Однак усі, хто потенційно буде брати участь у наступних переговорах з Росією, отримали від президента України перелік 10 кроків для вирішення конфлікту на Донбасі.

Ми написали чіткий, зрозумілий план з 10 кроків, як виконати мінські угоди. Це 10 кроків із залученням Нормандії та США, і передали ці кроки президенту Байдену, і російській стороні, і Франції, і Німеччині. Ми готуємо різні пропозиції, щоби нам не закидували, що ми не хочемо (завершити війну),

– заявив Зеленський.

Туреччина та Велика Британія готові доєднатися до переговорів

Водночас керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що зараз переговори по врегулюванню конфлікту на Донбасі просуваються вкрай повільно. Однак Велика Британія та Туреччина висловили бажання долучитися до цього процесу.

Ми сьогодні в дуже сильній позиції. А коли Росія подала якісь пропозиції щодо безпеки в Європі, то ми всім говоримо: яка може бути безпека у Європі без припинення війни в центрі Європи,

– заявив Єрмак.

Доповнюємо новину...