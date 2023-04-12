Лукашенко "вмикає дурня" й тягне час, – Гудков про вимогу гарантій безпеки у Шойгу
Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу прилетів до Білорусі, щоб "нарощувати співпрацю у сфері безпеки". Проте Алєксандр Лукашенко почав вимагати у нього гарантії для своєї країни.
Однак Білорусь вже давно здано Владіміру Путіну і вона не має ані суверенності, ані самостійності. І вона буде такою, поки Путін залишиться в Кремлі. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.
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Добре засвоїв роль
Він припустив, що білоруський диктатор вже використав всі варіанти, щоб затягнути час, і зараз вчергове "вмикає дурня".
"Лукашенко робить все можливе, щоб не бути втягнутим у війну проти України", – зазначив опозиційний політик.
Зараз він вимагає гарантії від Росії, щоб створити ілюзію, ніби на Білорусь нападуть підрозділи НАТО і відберуть в нього владу.
Навіщо Лукашенко вимагає від Росії гарантій безпеки: дивіться відео
Одного разу він має вичерпати всі варіанти і почати лякати Путіна інопланетянами, які хочуть напасти на Білорусь та Росію. І Лукашенко захистить від них,
– зауважив співрозмовник.
Геннадій Гудков впевнений, що Лукашенко дуже добре засвоїв роль, коли він "вмикає дурня". І він буде це робити до кінця, поки путінська армія не буде викинуто з України.
Більше про зустрічі Алєксандра Лукашенко з російськими високопосадовцями
- З початку квітня білоруський диктатор тричі зустрічався з найвищим російським керівництвом.
- 4 квітня до Мінська приїхав директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сєргєй Наришкін. З Лукашенко вони обговорювали "бавовну" на аеродромі в Мачулищах, де було пошкоджене ДРЛС А50-У.
- 5 та 6 квітня Лукашенко вже був у Москві, куди прилетів для участі в засіданні Вищої державної ради Союзної держави. Але головною метою його візиту була зустріч з Путіним. Вони обговорювали ще глибшу інтеграцію Білорусі в Союзну державу і відповідно більше поглинання її Росією.
- 10 квітня до Мінська прилетів глава міноборони Росії Сєргєй Шойгу. Лукашенко жалівся йому на те, що західні країни не виконують домовленості про гарантії безпеки в рамках Будапештського меморандуму.
- Він додав, що двом країнам потрібно зробити ревізію всіх договорів та угод, і домовитись, який нормативний акт потрібно ухвалити, щоб Білорусь отримала повну безпеку.