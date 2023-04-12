Лукашенко "вмикає дурня" й тягне час, – Гудков про вимогу гарантій безпеки у Шойгу

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу прилетів до Білорусі, щоб "нарощувати співпрацю у сфері безпеки". Проте Алєксандр Лукашенко почав вимагати у нього гарантії для своєї країни.

Однак Білорусь вже давно здано Владіміру Путіну і вона не має ані суверенності, ані самостійності. І вона буде такою, поки Путін залишиться в Кремлі. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

Дивіться також Через банкрутство Кремля: як Росія та Білорусь стали поживою для Китаю

Добре засвоїв роль

Він припустив, що білоруський диктатор вже використав всі варіанти, щоб затягнути час, і зараз вчергове "вмикає дурня".

"Лукашенко робить все можливе, щоб не бути втягнутим у війну проти України", – зазначив опозиційний політик.

Зараз він вимагає гарантії від Росії, щоб створити ілюзію, ніби на Білорусь нападуть підрозділи НАТО і відберуть в нього владу.

Навіщо Лукашенко вимагає від Росії гарантій безпеки: дивіться відео

Одного разу він має вичерпати всі варіанти і почати лякати Путіна інопланетянами, які хочуть напасти на Білорусь та Росію. І Лукашенко захистить від них,

– зауважив співрозмовник.

Геннадій Гудков впевнений, що Лукашенко дуже добре засвоїв роль, коли він "вмикає дурня". І він буде це робити до кінця, поки путінська армія не буде викинуто з України.

Більше про зустрічі Алєксандра Лукашенко з російськими високопосадовцями