10 квітня на Луганщині спрацювали 4 з 5 гуманітарних коридорів

10 квітня 2022 , 16:04
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Джерело:

телеграм Сергія Гайдая

Луганську область продовжують обстрілювати російські окупанти. Через це, як тільки з'являється можливість, мирних жителів евакуюють.

Так, сьогодні, 10 квітня, в області спрацювали 4 з 5 коридорів. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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10 квітня на Луганщині спрацювали 4 гуманітарних коридорів

За його словами, після трагічних подій в Краматорську, люди дуже залякані. Але в області активно вмовляють людей евакуюватися, й роблять все для того, щоб зробити це.

Автобуси на вас чекають щодня – виїздіть, доки росіяни не влаштували пекло,
– закликав Гайдай.

Так, сьогодні вдалося вивезти:

  • декількох людей з Попасної
  • 30 – з Рубіжного
  • 34 – із Кремінної
  • 109 осіб із Сєвєродонецька та Лисичанська вже в потязі
  • 35 осіб майже дісталися Дніпра

Зауважимо, раніше Сергій Гайдай повідомив, що 10 квітня з Лисичанська, Сєвєродонецька і Кремінної евакуювали майже 200 людей.

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Автор: Марта Касіянчук