Поки кількості F-16 недостатньо: коли в України буде авіаційний паритет з Росією

Західна преса повідомляє, що Україні передали перші 10 літаків F-16, а до кінця 2024 року вона очікує отримати ще 20 винищувачів, решта – надходитиме партіями протягом 2025 року. Поки що Україна буде використовувати F-16 в режимі літаючих платформ для запуску ракет ППО.

Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, наголосивши, аби Україна мала авіаційний паритет їй потрібно хоча б 200 літаків F-16.

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Наступ буде можливий за наявності 40 – 50 бортів

Світан прогнозує, що найближчими роками передача американських винищувачів в кількості 200 одиниць не передбачається, тому Україна буде "добирати" Mirage або Gripen. Зі слів військового експерта, як тільки їхня кількість перевалить за першу сотню, мається на увазі саме літаки рівня НАТО, тоді можна буде говорити про початок певного паритету.

"Поки цього не станеться, максимум про що можна говорити – це про перевагу ЗСУ тільки на певній ділянці – на Херсонсько-Кримській. Лише з цього боку Україна може спробувати вичавити росіян. Спочатку їхню ППО, а потім починати там виконувати бойові завдання. Для цього потрібна бригада кількістю 40 – 50 бортів, ні 10, ні 20 літаків недостатньо", – наголосив Світан.

Військовий експерт додав, що для наступальний механізму потрібно не тільки 40 літаків, а ще й декілька Patriot, які б могли прикривати бригаду авіатехніки, а також кілька літаків дальнього радіолокаційного стеження (ДРЛС).

От коли буде такий комплекс засобів, тоді можна буде говорити про наступальні дії з боку України. Думаю, це буде не раніше весняно-літної кампанії 2025 року,

– озвучив Світан.