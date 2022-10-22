У 10 областях України відключатимуть світло після ранкових атак 22 жовтня

22 жовтня 2022 , 12:07
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Джерело:

Укренерго

Ракетні атаки росіян 22 жовтня завдали масштабних пошкоджень енергетичній інфраструктурі України. Тому в 10 областях вимушені обмежити електропостачання.

Відключення необхідні, аби зменшити навантаження та уникнути повторних аварій, оскільки російські атаки пошкодили електромережі.

До речі Масштаб пошкоджень навіть може перевищувати наслідки атаки 10 – 12 жовтня, – Укренерго

Де відключать світло

  • У Києві та Київській області,
  • Чернігівській,
  • Черкаській,
  • Житомирській,
  • Сумській,
  • Харківській,
  • Полтавській,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій,
  • Кіровоградській областях.

Комунальники відновлять електропостачання

Ремонтники НЕК "Укренерго" почнуть відновлення, як тільки рятувальники ДСНС ліквідують наслідки ракетних влучань. Спеціалісти роблять все для якнайшвидшого відновлення електропостачання в регіонах, які наразі залишилися без світла.

Однак просять поставитись з розумінням, оскільки масштаб пошкоджень співставний або може навіть перевищувати наслідки атаки 10 – 12 жовтня.

Треба максимально обмежити використання електрики

Потрібно економно споживати електроенергію протягом дня, особливо в години піку:

  • з 6:00 до 11:00,
  • з 17:00 до 23:00.

У цей час закликають не використовувати енергоємні електроприлади, вимкнути зайве освітлення. Це допоможе спеціалістам впоратись із загрозами.

Масована ракетна атака: що відомо

  • Ворог завдав масованого ракетного удару по Україні під час масштабної повітряної тривоги. У деяких областях вона тривала майже 4 години.
  • "Прильоти" були у Рівному, Луцьку, Хмельницькому, Кропивницькому, Одещині.
  • ППО збила 5 ракет, які летіли на Київ. Також ракету збили у Львівській та Чернівецькій областях.

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Автор: Ольга Музика