У 10 областях України відключатимуть світло після ранкових атак 22 жовтня
Джерело:Укренерго
Ракетні атаки росіян 22 жовтня завдали масштабних пошкоджень енергетичній інфраструктурі України. Тому в 10 областях вимушені обмежити електропостачання.
Відключення необхідні, аби зменшити навантаження та уникнути повторних аварій, оскільки російські атаки пошкодили електромережі.
До речі Масштаб пошкоджень навіть може перевищувати наслідки атаки 10 – 12 жовтня, – Укренерго
Де відключать світло
- У Києві та Київській області,
- Чернігівській,
- Черкаській,
- Житомирській,
- Сумській,
- Харківській,
- Полтавській,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій,
- Кіровоградській областях.
Комунальники відновлять електропостачання
Ремонтники НЕК "Укренерго" почнуть відновлення, як тільки рятувальники ДСНС ліквідують наслідки ракетних влучань. Спеціалісти роблять все для якнайшвидшого відновлення електропостачання в регіонах, які наразі залишилися без світла.
Однак просять поставитись з розумінням, оскільки масштаб пошкоджень співставний або може навіть перевищувати наслідки атаки 10 – 12 жовтня.
Треба максимально обмежити використання електрики
Потрібно економно споживати електроенергію протягом дня, особливо в години піку:
- з 6:00 до 11:00,
- з 17:00 до 23:00.
У цей час закликають не використовувати енергоємні електроприлади, вимкнути зайве освітлення. Це допоможе спеціалістам впоратись із загрозами.
Масована ракетна атака: що відомо
- Ворог завдав масованого ракетного удару по Україні під час масштабної повітряної тривоги. У деяких областях вона тривала майже 4 години.
- "Прильоти" були у Рівному, Луцьку, Хмельницькому, Кропивницькому, Одещині.
- ППО збила 5 ракет, які летіли на Київ. Також ракету збили у Львівській та Чернівецькій областях.
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