У 10 областях України відключатимуть світло після ранкових атак 22 жовтня

Ракетні атаки росіян 22 жовтня завдали масштабних пошкоджень енергетичній інфраструктурі України. Тому в 10 областях вимушені обмежити електропостачання.

Відключення необхідні, аби зменшити навантаження та уникнути повторних аварій, оскільки російські атаки пошкодили електромережі.

До речі Масштаб пошкоджень навіть може перевищувати наслідки атаки 10 – 12 жовтня, – Укренерго

Де відключать світло

У Києві та Київській області,

Чернігівській,

Черкаській,

Житомирській,

Сумській,

Харківській,

Полтавській,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Кіровоградській областях.

Комунальники відновлять електропостачання

Ремонтники НЕК "Укренерго" почнуть відновлення, як тільки рятувальники ДСНС ліквідують наслідки ракетних влучань. Спеціалісти роблять все для якнайшвидшого відновлення електропостачання в регіонах, які наразі залишилися без світла.

Однак просять поставитись з розумінням, оскільки масштаб пошкоджень співставний або може навіть перевищувати наслідки атаки 10 – 12 жовтня.

Треба максимально обмежити використання електрики

Потрібно економно споживати електроенергію протягом дня, особливо в години піку:

з 6:00 до 11:00,

з 17:00 до 23:00.

У цей час закликають не використовувати енергоємні електроприлади, вимкнути зайве освітлення. Це допоможе спеціалістам впоратись із загрозами.

Масована ракетна атака: що відомо

Ворог завдав масованого ракетного удару по Україні під час масштабної повітряної тривоги. У деяких областях вона тривала майже 4 години.

"Прильоти" були у Рівному, Луцьку, Хмельницькому, Кропивницькому, Одещині.

ППО збила 5 ракет, які летіли на Київ. Також ракету збили у Львівській та Чернівецькій областях.

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