10 років тому вирішили жити у європейській країні, – Зеленський у День пам'яті Героїв Майдану

Володимир Зеленський у День пам'яті Героїв Небесної Сотні заявив, що самовідданість українців не має меж і творить історію. Адже ще 10 років тому під час Революції Гідності українці віддали життя за незалежність.

Український лідер вшанував пам'ять Героїв Майдану та заявив, що це пам'ять про те, як українці вміють виборювати власну свободу, про те, що наша єдність не має противника, здатного її перемогти, що самовідданість українців не має меж і творить історію.

Дивіться також Десяті роковини найкривавіших розстрілів Небесної Сотні: історія пам'ятної дати

Що сказав Зеленський у День пам'яті Героїв Небесної Сотні

Саме 20 лютого Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної сотні – понад сотні людей, яких розстріляв тодішній режим у самому центрі Києва.

Наймолодшому з них, Назарію Войтовичу, було 17. Найстаршому, Івану Наконечному, – 82. А всі вони разом – символ того, як різні люди з різних регіонів України самовіддано й мужньо захищають єдині цінності. Всі вони разом віддали життя за незалежність. Усі вони разом – Герої Небесної Сотні,

– заявив Зеленський.

Український лідер сказав, що Україна вшановує пам'ять про їхній подвиг, пам'ять про те:

як українці вміють виборювати власну свободу на площах, барикадах, а сьогодні – на фронті;

що у найважчі моменти історії ми ніколи не здаємося – стоїмо одне за одного, заради одне одного;

що єдність українців не має противника, здатного її перемогти;

що самовідданість українців не має меж і творить історію.

Пам'ять про те, що 10 років тому українці вирішили раз і назавжди: ми хочемо й будемо жити лише у європейській державі. Пам'ять, яку ми бережемо і яку збережемо. Пам'ять, яку вшановуємо сьогодні не на словах, відвага, яку ми примножуємо сьогодні на полі битви, у боротьбі, яка триває, у війні, яка йде сьогодні, у єдності, яку ми не втратили і яка вказує нам шлях зараз,

– сказав президент.

Він уточнив, що це шлях спільних цінностей – рівності, гідності, поваги, шлях нашої держави до європейської родини. І, звісно, найголовніша – незалежність України.

Саме це 10 років тому було стимулом боротися. Все це є стимулом і сьогодні захищати свою землю, захищати свою свободу, захищати своє завтра, захищати свою Україну.

Звернення Зеленського у День пам'яті Героїв Небесної Сотні: дивіться відео

В Україні День пам'яті Героїв Небесної Сотні