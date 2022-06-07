100 світових журналістів не побачили бронетехніки на обстріляному Дарницькому заводі, – Лещенко

Росія обстріляла Дарницький вагоноремонтний завод та заявила, що нібито там були танки. Насправді такої техніки там не було.

Відповідну інформацію розповів радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко. Про це він сказав на брифінгу ввечері 6 червня.

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Росія збрехала про техніку на Дарницькому заводі

Жодної бронетехніки там не було знайдено. Ми запросили туди понад 100 світових та українських журналістів у цьому переконатися,

– заявив Лещенко.

Додав також, що журналісти на власні очі пересвідчились у тому, що:

завод в руїнах;

бронетехніки там як не було, так і немає;

Не помітили ніяких танків журналісти й у тих цехах, які вціліли.

Сергій Лещенко пояснив, що це черговий приклад брехні російської пропаганди. Радник Андрія Єрмака наголосив, що не можна вірити Росії та цілям пропагандистів.

Коротко про атаку на Дарницький завод

Російські окупанти вранці 5 червня під час повітряної тривоги атакували Київ. Ракети ворогів влучили в Дарницький та Дніпровський райони столиці. Одну – збила наша ППО. Інші 4 впали на Дарницький завод.

Згодом стало відомо, що у Київ та Україну зокрема повернулось багато людей.

Глава правління Укрзалізниці Олександр Камишін, розповів, що ракети російських окупантів знову атакували залізничну інфраструктуру. Зокрема 4 ворожі ракети "прилетіли" в Дарницький вагоноремонтний завод, який розташований на лівому березі Києва.

Сергій Лещенко розповідав раніше, що вороги атакували 3 цехи заводу, які є важливими, але не критичними для роботи Укрзалізниці. Радник Єрмака запевнив, що дуже сподівається, що найближчим часом вдасться повернути все до робочого стану.

Варто пригадати, що на Дарницькому заводі не було жодних об'єктів військової інфраструктури. Натомість там ремонтували вагони, якими евакуювали людей та експортували зерно. Детальніше фото зруйнованих цехів заводу дивіться за посиланням.

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